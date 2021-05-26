Российский футболист – о Меликяне: «Он оскорбил мою мать. Хотел решить все по-мужски, но в итоге был один против пятерых»
Экс-тренер «Лиона»: «Российские клубы не входят в категорию топ-команд»
Гарсия не будет работать в России
Фото: Goal.com
Бывший тренер «Лиона» Руди Гарсия опроверг RMC Sport, что им интересовались российские клубы.
Российская пресса отправляла вас в «Спартак». Это не соответствует действительности?
«Не соответствует. При всем уважении к местным клубам, которые хотели бы сделать мне предложение, они не входят в категорию команд, о которых я говорил. Это не клубы из крупных европейских лиг».
«Спартак» назначил тренером экс-коуча «Бенфики» Руи Виторию.
Гарсия хочет поработать в АПЛ.
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