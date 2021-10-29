Сульшеру предоставили три матча на исправление ситуации в МЮ
Экс-тренер «Ливерпуля» может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
Роджерс рассматривается руководством клуба
29 октября 12:36
Фото: Sky Sports
«Манчестер Юнайтед» рассматривает нового тренера в случае если решит уволить Уле-Гуннара Сульшера.
Руководство клуба видит замену для норвежца в тренере «Лестера» Брендане Роджерсе. Его попробуют подписать у «Лестера», сообщает Manchester Eveninig News.
Роджерс ранее работал в «Ливерпуле». Правда, у Сульшера еще будут матчи на исправление ситуации.
Также рассматривается и Антонио Конте, который уже выдвинул клубу ряд условий.
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