Экс-тренер «Львова» Бессмертный возглавил «Альянс»

Команда намерена побороться за выход в УПЛ

Фото: ФК Альянс

Бывший тренер «Львова» Анатолий Бессмертный возглавил «Альянс», сообщает сайт клуба.

Он сменил на этой должности Юрия Ярошенко, который теперь будет работать в структуре клуба. Перед новым тренером стоит задача побороться за выход в УПЛ.

После 19 игр «Альянс» набрал 33 очка и делит с «Оболонью» третье место в турнирной таблице Первой лиги.

Бессмертный ранее успешно тренировал «Львов» в УПЛ. Также в его активе работа в «Полесье» и «Полтаве».