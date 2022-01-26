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Экс-тренер «Львова» Бессмертный возглавил «Альянс»
Команда намерена побороться за выход в УПЛ
07:51
Фото: ФК Альянс
Бывший тренер «Львова» Анатолий Бессмертный возглавил «Альянс», сообщает сайт клуба.
Он сменил на этой должности Юрия Ярошенко, который теперь будет работать в структуре клуба. Перед новым тренером стоит задача побороться за выход в УПЛ.
После 19 игр «Альянс» набрал 33 очка и делит с «Оболонью» третье место в турнирной таблице Первой лиги.
Бессмертный ранее успешно тренировал «Львов» в УПЛ. Также в его активе работа в «Полесье» и «Полтаве».
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