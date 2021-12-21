«Львов» и «Верес» интересуются защитником «Десны»
Экс-тренер «Львова» Бессмертный возглавит клуб Первой лиги
Нынешний тренер будет его помощником
Фото: ФК Львов
Экс-тренер «Львова» Анатолий Бессмертный станет наставником «Альянса».
Клуб уже договорился с ним о контракте. Нынешний тренер команды Юрий Ярошенко будет его помощником.
О назначении должны объявить в ближайшее время. Также «Альянс» уволил тренера-селекционера Александра Цысаря. Вместо него будет работать агент Роман Пахолюк.
Последним местом работы Бессмертного была «Виктория».
«Альянс» занимает 3-е место в таблице Первой лиги.
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