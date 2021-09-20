Экс-тренер «Львова» возглавит клуб Второй лиги

Бессмертный не долго будет без работы

Фото: ФК Львов

Бывший тренер «Львова» Анатолий Бессмертный не долго был без работы.

Вскоре он возглавит клуб «Виктория» из Тростянца. Команда играет во Второй лиге.

Сообщается, что Бессмертный уже был на клубной базе клуба, где ознакомился с инфраструктурой. Также он обсудил с руководством кадровые вопросы.

Вдобавок, клуб подпишет полузащитников Артема Касьянова и Александра Чернецкого.

«Виктория» занимает 10-е место во Второй лиге в группе Б.