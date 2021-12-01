Экс-тренер «Милана»: «Думаю, Шевченко не спал ни минуты перед сегодняшней игрой»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 12
Сегодня 16
Завтра 2
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Ньюкасл - Норвич 1:1 Окончен
22:15 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция 4:0 Окончен
21:45 Салернитана - Ювентус 0:2 Окончен
Футбол (12 событий из 14) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси 1:1 Окончен 1-й тайм
21:30 Вест Хэм - Брайтон 1:0 2-й тайм
21:30 Саутгемптон - Лестер 2:2 2-й тайм
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити 0:2 Окончен 1-й тайм
22:15 Эвертон - Ливерпуль 1:2 Окончен 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ренн - Лилль 0:2 2-й тайм
22:00 Лион - Реймс 0:0 2-й тайм
22:00 Нант - Марсель 0:1 2-й тайм
22:00 ПСЖ - Ницца 0:0 Окончен 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Дженоа - Милан 0:2 2-й тайм
21:45 Сассуоло - Наполи 0:2 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик 1:0 2-й тайм
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси 1:1 Окончен 1-й тайм
21:30 Вест Хэм - Брайтон 1:0 2-й тайм
21:30 Саутгемптон - Лестер 2:2 2-й тайм
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити 0:2 Окончен 1-й тайм
22:15 Эвертон - Ливерпуль 1:2 Окончен 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако 1:3 Окончен
20:00 Страсбур - Бордо 5:2 Окончен
22:00 Ренн - Лилль 0:2 2-й тайм
22:00 Лион - Реймс 0:0 2-й тайм
22:00 Нант - Марсель 0:1 2-й тайм
22:00 ПСЖ - Ницца 0:0 Окончен 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома 1:0 Окончен
19:30 Интер - Специя 2:0 Окончен
21:45 Дженоа - Милан 0:2 2-й тайм
21:45 Сассуоло - Наполи 0:2 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик 1:0 2-й тайм
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд -:- Запланирован
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал -:- Запланирован

Экс-тренер «Милана»: «Думаю, Шевченко не спал ни минуты перед сегодняшней игрой»

«Дженоа» играет против «россонерри»
Футбол Серия А (Италия)
22:14
Экс-тренер «Милана»: «Думаю, Шевченко не спал ни минуты перед сегодняшней игрой»
Альберто Дзаккерони / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер «Милана» Альберто Дзаккерони высказался о чувствах главного тренера «Дженоа» Андрей Шевченко в игре с «россонери». Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Думаю, что Шевченко сегодня ночью не проспал ни минуты. Он очень чуткий, замкнутый, чувствительный человек. Он слишком привязан к россонери, для Галлиани и Берлускони он как сын. Он забивал много голов и выиграл много трофеев с «Миланом». Сегодня он будет вспоминать все, что он испытал, будучи их игроком.

Когда он был футболистом, я всегда сравнивал его с магнитом. Он догадывался, куда пойдет мяч. Быть тренером – это совсем другое дело. Нужно время, но я очень уверен, что все будет хорошо.

Будет ли он когда-то тренировать «Милан»? Я ему этого желаю. Это замкнуло бы круг, который начался много лет назад той ночью на Уэмбли».


Онлайн трансляция матча «Дженоа» – «Милан».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Милан Дженоа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» горит «Милану». Онлайн трансляция
LIVE Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» горит «Милану». Онлайн трансляция
Футбол Серия А (Италия)
23:04
Тасотти: «Шевченко будет непросто перестроить «Дженоа»
Тасотти: «Шевченко будет непросто перестроить «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
19:06
Тассотти: «По характеру Шевченко похож на Пиоли и Анчелотти»
Тассотти: «По характеру Шевченко похож на Пиоли и Анчелотти»
Футбол Серия А (Италия)
18:17
Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»
Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»
Футбол В Европе
17:58
Экс-вратарь «Милана»: «Рад, что Шевченко вернулся в Италию»
Экс-вратарь «Милана»: «Рад, что Шевченко вернулся в Италию»
Футбол Серия А (Италия)
17:32
Каладзе: «Перед Шевченко в «Дженоа» стоит сложная задача»
Каладзе: «Перед Шевченко в «Дженоа» стоит сложная задача»
Футбол Серия А (Италия)
14:21

Новости: Футбол

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» горит «Милану». Онлайн трансляция
LIVE Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» горит «Милану». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
23:04
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Бернарду Силва удвоил преимущество гостей. Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Бернарду Силва удвоил преимущество гостей. Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
23:01
Палкин: «Ахметов и президент UEFA всегда за правду, открытость и честность»
Палкин: «Ахметов и президент UEFA всегда за правду, открытость и честность»
Украинская Премьер-лига
22:58
Матч «Уотфорд» – «Челси» был прерван из-за остановки сердца у одного из фанатов
Матч «Уотфорд» – «Челси» был прерван из-за остановки сердца у одного из фанатов
Премьер-Лига (Англия)
22:26
Экс-тренер «Милана»: «Думаю, Шевченко не спал ни минуты перед сегодняшней игрой»
Экс-тренер «Милана»: «Думаю, Шевченко не спал ни минуты перед сегодняшней игрой»
Серия А (Италия)
22:14
«Рома» Моуриньо уступила «Болонье», но осталась в топ-5
«Рома» Моуриньо уступила «Болонье», но осталась в топ-5
Серия А (Италия)
21:43
«Специя» с Коваленко уступила «Интеру» на выезде
«Специя» с Коваленко уступила «Интеру» на выезде
Серия А (Италия)
21:31
Зинченко выйдет в стартовом составе «Ман Сити» на матч с «Астон Виллой»
Зинченко выйдет в стартовом составе «Ман Сити» на матч с «Астон Виллой»
Премьер-Лига (Англия)
21:22
«Днепр-1» стал последним участником четвертьфинала Кубка Украины
«Днепр-1» стал последним участником четвертьфинала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу
21:14
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
9
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00