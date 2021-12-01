Экс-тренер «Милана»: «Думаю, Шевченко не спал ни минуты перед сегодняшней игрой»

«Дженоа» играет против «россонерри»

Альберто Дзаккерони / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер «Милана» Альберто Дзаккерони высказался о чувствах главного тренера «Дженоа» Андрей Шевченко в игре с «россонери». Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Думаю, что Шевченко сегодня ночью не проспал ни минуты. Он очень чуткий, замкнутый, чувствительный человек. Он слишком привязан к россонери, для Галлиани и Берлускони он как сын. Он забивал много голов и выиграл много трофеев с «Миланом». Сегодня он будет вспоминать все, что он испытал, будучи их игроком.

Когда он был футболистом, я всегда сравнивал его с магнитом. Он догадывался, куда пойдет мяч. Быть тренером – это совсем другое дело. Нужно время, но я очень уверен, что все будет хорошо.

Будет ли он когда-то тренировать «Милан»? Я ему этого желаю. Это замкнуло бы круг, который начался много лет назад той ночью на Уэмбли».



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