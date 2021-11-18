Легенда сборной Аргентины: «Хотел бы больше поиграть с Шевченко, он – исключительный нападающий»
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – одержим в своей работе. Он был дотошным и педантичным футболистом»
Дзаккерони считает, что этот поможет украинскому специалисту в тренерской работе
11:59
Альберто Дзаккерони / Фото: Eurosport
Бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» Альберто Дзаккерони высказался об нынешнем тренере «Дженоа» Андрее Шевченко. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.
«Уверен, он будет ставить игроков в лучшие условия с самого начала. Как тренер он приобрел большой опыт в сборной Украины.
Лично я не видел его тренировок и не знаю, как он общается с игроками, но он был настолько педантичным и дотошным как футболист, так что думаю, проблем не возникнет. На самом деле, я бы назвал его одержимым в своей работе, как готовится к матчам.
Шевченко проявляет большую скромность в своей работе, что позволит ему, по крайней мере, на начальном этапе, всегда ставить игроков в основе проекта».
Ранее стало известно, что Шевченко провел встречу с лидерами раздевалки «Дженоа» и обсудил неудачи команды.
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