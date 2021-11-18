Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – одержим в своей работе. Он был дотошным и педантичным футболистом»

Альберто Дзаккерони / Фото: Eurosport

Бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» Альберто Дзаккерони высказался об нынешнем тренере «Дженоа» Андрее Шевченко. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Лично я не видел его тренировок и не знаю, как он общается с игроками, но он был настолько педантичным и дотошным как футболист, так что думаю, проблем не возникнет. На самом деле, я бы назвал его одержимым в своей работе, как готовится к матчам.

Шевченко проявляет большую скромность в своей работе, что позволит ему, по крайней мере, на начальном этапе, всегда ставить игроков в основе проекта».