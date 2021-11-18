Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – одержим в своей работе. Он был дотошным и педантичным футболистом»

Дзаккерони считает, что этот поможет украинскому специалисту в тренерской работе
Футбол Серия А (Италия)
11:59
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – одержим в своей работе. Он был дотошным и педантичным футболистом»
Альберто Дзаккерони / Фото: Eurosport

Бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» Альберто Дзаккерони высказался об нынешнем тренере «Дженоа» Андрее Шевченко. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Уверен, он будет ставить игроков в лучшие условия с самого начала. Как тренер он приобрел большой опыт в сборной Украины.

Лично я не видел его тренировок и не знаю, как он общается с игроками, но он был настолько педантичным и дотошным как футболист, так что думаю, проблем не возникнет. На самом деле, я бы назвал его одержимым в своей работе, как готовится к матчам.

Шевченко проявляет большую скромность в своей работе, что позволит ему, по крайней мере, на начальном этапе, всегда ставить игроков в основе проекта».


Ранее стало известно, что Шевченко провел встречу с лидерами раздевалки «Дженоа» и обсудил неудачи команды.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дженоа Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Легенда сборной Аргентины: «Хотел бы больше поиграть с Шевченко, он – исключительный нападающий»
Легенда сборной Аргентины: «Хотел бы больше поиграть с Шевченко, он – исключительный нападающий»
Футбол Серия А (Италия)
09:55
Бывший вице-президент «Милана»: «У Шевченко нет недостатков»
Бывший вице-президент «Милана»: «У Шевченко нет недостатков»
Футбол Серия А (Италия)
07:50
Шевченко поддержал экс-подопечных перед решающим матчем против Боснии
Шевченко поддержал экс-подопечных перед решающим матчем против Боснии
Футбол Сборная Украины
16 ноября 19:26
В клубе Шевченко новый президент. Он личный врач Берлускони
В клубе Шевченко новый президент. Он личный врач Берлускони
Футбол Серия А (Италия)
15 ноября 19:11
Малиновский: «Дженоа» Шевченко будет сложно с «Аталантой»
Малиновский: «Дженоа» Шевченко будет сложно с «Аталантой»
Футбол Украинские легионеры
15 ноября 15:23
Шевченко: «Сборная Украины – команда моей жизни. Мы готовы к Боснии и психологически, и физически»
Шевченко: «Сборная Украины – команда моей жизни. Мы готовы к Боснии и психологически, и физически»
Футбол Чемпионат мира по футболу
15 ноября 11:47

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
12:58
Цитаишвили рассказал, почему выбрал Грузию, а не Украину
Цитаишвили рассказал, почему выбрал Грузию, а не Украину
Украинская Премьер-лига
12:53
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Челси». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
12:48
Навяжет конкуренцию Мане? Звезду «Динамо» U-19 вскоре вызовут в сборную Сенегала
Навяжет конкуренцию Мане? Звезду «Динамо» U-19 вскоре вызовут в сборную Сенегала
Украинская Премьер-лига
12:43
40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
Серия А (Италия)
12:25
Уже в 2026-м на чемпионате мира сыграют 48 команд. Будет ли Украине проще квалифицироваться, как в отборе на Евро?
Мнение
Уже в 2026-м на чемпионате мира сыграют 48 команд. Будет ли Украине проще квалифицироваться, как в отборе на Евро?
Сборная Украины
12:18
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – одержим в своей работе. Он был дотошным и педантичным футболистом»
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – одержим в своей работе. Он был дотошным и педантичным футболистом»
Серия А (Италия)
11:59
Леоненко: «Не понравилось, как в сборной Украины каждый возился с мячом в матче против Боснии»
Леоненко: «Не понравилось, как в сборной Украины каждый возился с мячом в матче против Боснии»
Чемпионат мира по футболу
11:53
Павелко: «Сегодня в Украине готовится новая волна по обыскам касательно договорных матчей»
Павелко: «Сегодня в Украине готовится новая волна по обыскам касательно договорных матчей»
Украинская Премьер-лига
11:47
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
66
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
1
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
4
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости