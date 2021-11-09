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Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – смелый и поэтому рискнул, как и во время карьеры игрока»

Дзаккерони поддержал решение украинского специалиста

Футбол Украинские легионеры
22:46
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – смелый и поэтому рискнул, как и во время карьеры игрока»
Альберто Дзаккерони

Бывший главный тренер «Милана» Альберто Дзаккерони прокомментировал решение Андрея Шевченко возглавить «Дженоа». Слова специалиста приводит CalcioMercato.com.

«Я рад и удивлен одновременно, поскольку меня также поразило его решение принять команду по ходу сезона. Он хорошо поработал со сборной Украины.

Шевченко смелый и поэтому рискнул, как и во время карьеры игрока. Это хорошая возможность.

Надеюсь, он сможет начать новый цикл. Андрей – замечательный человек с глубокими ценностями. Если вы относитесь к нему хорошо, то он отдаст всего себя».

Напомним, ранее Шевченко провел свою первую тренировку в «Дженоа».

Карен Агабекян
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Теги

Андрей Шевченко Дженоа Милан

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