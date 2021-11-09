Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – смелый и поэтому рискнул, как и во время карьеры игрока»

Альберто Дзаккерони

Бывший главный тренер «Милана» Альберто Дзаккерони прокомментировал решение Андрея Шевченко возглавить «Дженоа». Слова специалиста приводит CalcioMercato.com.



Шевченко смелый и поэтому рискнул, как и во время карьеры игрока. Это хорошая возможность.

Надеюсь, он сможет начать новый цикл. Андрей – замечательный человек с глубокими ценностями. Если вы относитесь к нему хорошо, то он отдаст всего себя».