Пресс-атташе Шевченко назвал решение вызвать Гармаша в сборную «паничным» и «кризисным»
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – смелый и поэтому рискнул, как и во время карьеры игрока»
Дзаккерони поддержал решение украинского специалиста
22:46
Альберто Дзаккерони
Бывший главный тренер «Милана» Альберто Дзаккерони прокомментировал решение Андрея Шевченко возглавить «Дженоа». Слова специалиста приводит CalcioMercato.com.
«Я рад и удивлен одновременно, поскольку меня также поразило его решение принять команду по ходу сезона. Он хорошо поработал со сборной Украины.
Шевченко смелый и поэтому рискнул, как и во время карьеры игрока. Это хорошая возможность.
Надеюсь, он сможет начать новый цикл. Андрей – замечательный человек с глубокими ценностями. Если вы относитесь к нему хорошо, то он отдаст всего себя».
Напомним, ранее Шевченко провел свою первую тренировку в «Дженоа».
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