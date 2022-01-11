Экс-тренер «Миная»: «Говорил Селезневу: «За тобой следят, как ни за кем другим»

Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Бывший тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал, как ему работалось с нападающим Евгением Селезневым.

Хотя, если честно, он мог это сделать. В пяти играх он мог забить пять мячей, возможно, этот фактор на него где-то и давил. Но у меня лично с ним проблем не было вообще. Были разного рода рабочие моменты, но не более, я ведь его очень хорошо знаю еще с юных футбольных лет.

Все, что я говорил, он выполнял. А все, что сопровождало Женю в последнее время – считаю, это сильно раздули ради, как говорят, хайпа. Как и все эти посты, что я вроде как раздевалку не контролирую. Да ребята пусть сами скажут – я и раздевалку контролировал, и стадион, и все остальное.

А Жене хочу только пожелать всего самого хорошего, и чтобы он все-таки побил этот рекорд. В то же время, на нем одном зацикливаться нельзя. Есть индивидуальные награды, а есть коллектив. Тем не менее, когда я пришел, было видно, что на коллектив он работает больше, чем на себя.