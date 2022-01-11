Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Экс-тренер «Миная»: «Говорил Селезневу: «За тобой следят, как ни за кем другим»

Леонов рассказал о работе со скандально известным форвардом
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 13:38
Экс-тренер «Миная»: «Говорил Селезневу: «За тобой следят, как ни за кем другим»
Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Бывший тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал, как ему работалось с нападающим Евгением Селезневым.

Абсолютно нормально. Он, сами понимаете, в «Минае» звезда, к нему было приковано особое внимание, и со стороны болельщиков, и со стороны журналистов. За ним ходили, снимали. Я ему говорил: «Женя, ты сам понимаешь, за тобой следят, как ни за кем другим». Тем более, что у него цель побить бомбардирский рекорд, что будет очень тяжело.

Хотя, если честно, он мог это сделать. В пяти играх он мог забить пять мячей, возможно, этот фактор на него где-то и давил. Но у меня лично с ним проблем не было вообще. Были разного рода рабочие моменты, но не более, я ведь его очень хорошо знаю еще с юных футбольных лет.

Все, что я говорил, он выполнял. А все, что сопровождало Женю в последнее время – считаю, это сильно раздули ради, как говорят, хайпа. Как и все эти посты, что я вроде как раздевалку не контролирую. Да ребята пусть сами скажут – я и раздевалку контролировал, и стадион, и все остальное.

А Жене хочу только пожелать всего самого хорошего, и чтобы он все-таки побил этот рекорд. В то же время, на нем одном зацикливаться нельзя. Есть индивидуальные награды, а есть коллектив. Тем не менее, когда я пришел, было видно, что на коллектив он работает больше, чем на себя.

Напомним, Леонов покинул «Минай» по окончании первой части сезона.

Источник: Footboom Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Селезнев Минай Игорь Леонов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бывший тренер «Миная», которого уволили несколько недель назад: «Очень хотел остаться в клубе»
Бывший тренер «Миная», которого уволили несколько недель назад: «Очень хотел остаться в клубе»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 18:58
Шаран станет тренером «Миная»
Шаран станет тренером «Миная»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 13:34
Шаран: «Меня назначили тренером «Миная»? А утром читал, что Пучкова»
Шаран: «Меня назначили тренером «Миная»? А утром читал, что Пучкова»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 18:48
«Минай» ведет переговоры с экс-тренером «Таврии»
«Минай» ведет переговоры с экс-тренером «Таврии»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 января 22:52
Шаран ждет ответа от «Миная»
Шаран ждет ответа от «Миная»
Футбол Украинская Премьер-лига
04 января 08:10
Экс-тренер «Миная» признался, была ли в клубе задержка по зарплате
Экс-тренер «Миная» признался, была ли в клубе задержка по зарплате
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 12:03

Новости: Футбол

Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
Украинская Премьер-лига
11 января 22:45
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Украинская Премьер-лига
11 января 22:28
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Украинская Премьер-лига
11 января 22:19
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Примерa (Испания)
11 января 21:57
54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере
54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере
В мире
11 января 21:48
Салах не помог. Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом
Салах не помог. Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом
В мире
11 января 21:40
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
11 января 20:55
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Украинская Премьер-лига
11 января 20:49
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Украинская Премьер-лига
11 января 19:58
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
15
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
06 января 12:28
1
Все новости