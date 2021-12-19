Экс-тренер «Миная»: «Меня заменит очень сильный специалист»

Игорь Леонов / Фото: Football.ua

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов заявил, что знает, кто придет в команду на его место.

– Да, знаю. Если он придет – это очень хороший, порядочный человек. Очень сильный специалист.

- Вы не ревнуете к нему?

– Нет. Я очень сильно к нему отношусь, как к человеку и специалисту.