«Минай» сделал официальное заявление касательно угроз Селезнева журналисту
Экс-тренер «Миная»: «Меня заменит очень сильный специалист»
Леонов покинул свой пост
Игорь Леонов / Фото: Football.ua
Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов заявил, что знает, кто придет в команду на его место.
- Вы знаете, кто заменит вас в «Минае»?
– Да, знаю. Если он придет – это очень хороший, порядочный человек. Очень сильный специалист.
- Вы не ревнуете к нему?
– Нет. Я очень сильно к нему отношусь, как к человеку и специалисту.
Леонов покинул «Минай» неделю назад, при тренере команда ни разу не победила.