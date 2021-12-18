Леонов: «Получается, что в УПЛ судьи отправляют тренеров в отставку»
Экс-тренер «Миная» – о своей отставке: «Президент сказал. что 7 игр провели на хорошем уровне»
Несмотря на это, Леонову не удалось избежать увольнения
18 декабря 20:58
Игорь Леонов / Фото - ФК Минай
Бывший тренер «Миная» Игорь Леонов в эфире Футбол NEWS назвал причины своей отставки, которые ему озвучил президент клуба Валерий Пересоляк.
Президент сказал, что претензий нет к тренерскому штабу и ко мне лично. Это касается тренировочного процесса и результатов. Может некоторые игры были не очень выразительны, там были свои причины. Из семи игр две мне не понравились. Я уже говорил, что это выездные матчи с «Днепром-1» и «Александрией».
Семь игр мы провели на хорошем уровне, сказал президент. И зрителям нравилось, и ему лично. Мне самое главное, что это понравилось ему. Не было результата в этих играх. Он говорит, что из-за этого принял такое решение. Я ему сказал, что может оно и к лучшему. Я не знаю, его это решение или не его. Но когда я пришел, я уже знал, что не являюсь главным тренером.
Остался небольшой осадочек. Я знаю, что мог больше дать команде. Но, может быть, мало времени было.
Ранее Леонов сообщил, что после отставки ему первым позвонил Евгений Селезнев.
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