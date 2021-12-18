Экс-тренер «Миная» – о своей отставке: «Президент сказал. что 7 игр провели на хорошем уровне»

Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Бывший тренер «Миная» Игорь Леонов в эфире Футбол NEWS назвал причины своей отставки, которые ему озвучил президент клуба Валерий Пересоляк.

Семь игр мы провели на хорошем уровне, сказал президент. И зрителям нравилось, и ему лично. Мне самое главное, что это понравилось ему. Не было результата в этих играх. Он говорит, что из-за этого принял такое решение. Я ему сказал, что может оно и к лучшему. Я не знаю, его это решение или не его. Но когда я пришел, я уже знал, что не являюсь главным тренером.

Остался небольшой осадочек. Я знаю, что мог больше дать команде. Но, может быть, мало времени было.