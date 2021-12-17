Экс-тренер «Миная»: «Президент клуба откровенно сказал, что моя отставка не продиктована игрой»

Леонов рассказал о причинах своего увольнения

Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Специалист Игорь Леонов рассказал о причинах своей отставки с должности главного тренера «Миная».

Игорь Иванович, новость о вашей отставке стала в какой-то степени неожиданной, ведь вы возглавили «Минай» чуть больше двух месяцев назад. Что произошло?

Вчера вечером мы встретились с президентом клуба, поговорили. Ему работа нашего тренерского штаба нравилась. Нравилось, как играет команда, но не нравилось отсутствие результата. Я думаю, что из-за того, что мы где-то недобрали очки, и было принято такое решение. Можно, конечно, говорить об определенном невезении, но удачу тоже нужно заслужить. Самое главное, что нам не стыдно за те девять игр, которые команда провела под нашим руководством. Были неудачные матчи с «Днепром-1» (0:4) и «Александрией» (0:3), но эти команды претендуют на призовые места. В остальных поединках мы не только не уступали, а даже в чем-то превосходили соперника.

Чего только стоит игра с «Динамо»!

Да, мы хорошо выглядели во второй половине той встречи. Даже Мирча Луческу признал, что его команде повезло. Это были неожиданные, но приятные слова. Мнение Мистера об игре «Миная» – лучшая оценка нашей работы. Конечно, за хорошую игру очков не дают, но, повторюсь, за матчи, которые мы провели, нам не стыдно. Может, и к лучшему, что мы расстались. Я хочу, чтобы Минай остался в УПЛ.

Расставание с вами продиктовано невезением, желанием встряхнуть команду или чем-то другим?

Президент клуба мне откровенно признался, что такое решение продиктовано не игрой, а результатами команды. Зимой придет новый тренер, новые игроки… В любом случае, мы оставили после себя костяк, вокруг которого можно строить боеспособную команду.

С каким настроением покидаете Ужгород?

Покидаю его с тяжелым сердцем и с чувством невыполненного долга. На два месяца мы с Михаилом Старостяком попали в очень серьезную мясорубку. Даже не ожидал. Думал, будет немного легче. С другой стороны, получили приличный опыт. Есть ощущение недосказанности. Чувствую, что могли сделать больше для команды. За работу не стыдно, стыдно за результат.

Напомним, «Минай» объявил о расставании с тренером вечером 16 декабря.