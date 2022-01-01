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Экс-тренер «Миная» признался, была ли в клубе задержка по зарплате

Также Леонов рассказал, какая была атмосфера в раздевалке
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 12:03
Экс-тренер «Миная» признался, была ли в клубе задержка по зарплате
Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Бывший тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал о ситуации внутри клуба. Он был отправлен в отставку 16 декабря.

Разные слухи ходили касательно финансового положения Миная. Вы лично сталкивались с какими-то проблемами?

Если говорить о зарплате, то все выплачивали вовремя. Футболисты получили все, что было положено по контракту.

С вами тоже полностью рассчитались?

В процессе.

Знаю, что вопреки слухам, у вас в Ужгороде был очень хороший коллектив, о потере контроля над которым просто не могло быть и речи…

Конечно, не могло. Очень дружная команда у нас собралась. Хорошие ребята. Даже Рустам Ахмедзаде перед уходом в «Карабах» поблагодарил меня. Думаю, что есть частичка и нашей заслуги в этом трансфере. Вы знаете, самые дружные коллективы – в командах, которые борются за чемпионство и за выживание. Претендентов на «золото» я не тренировал, но за выживание боролся трижды. С «Мариуполем» все получилось, «Арсенал» развалился, а «Минаю» я от всей души желаю, чтобы он остался в УПЛ.

Как вы можете охарактеризовать президента «Миная» Валерия Пересоляка?

Очень приятный человек, который любит свою команду, кто бы что ни говорил. Мы регулярно виделись до и после игр. Спарринги он тоже не пропускал. Мы с ним часто разговаривали. И хотя он занятой человек, всегда был в курсе того, что происходит внутри команды.

Ранее стало известно, что Евгений Селезнев первым позвонил Леонову после отставки из «Миная».

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Теги

Минай Игорь Леонов Валерий Пересоляк

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