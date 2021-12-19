Экс-тренер «Миная» – о своей отставке: «Президент сказал. что 7 игр провели на хорошем уровне»
Экс-тренер «Миная»: «Раньше Селезнев реализовывал стопроцентные моменты. Возможно, он постарел»
Специалист упрекнул нападающего в не самой лучшей результативности
Евгений Селезнев / фото - FootBoom
Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал о не лучшей игровой форме форварда Евгения Селезнева:
«В матче с «Десной» у него был чистейший момент. Поверьте мне, что такие моменты нужно забивать десять из десяти.
В игре с «Рухом» я выпустил Селезнева на замену и он должен был забить забивать стопроцентный момент. Раньше он бы такое реализовал.
У нас был плохой матч с «Днепром-1». У него при счете 0:3 был голевой момент, когда он после подачи пробивал головой с метра и попал во вратаря. Возможно он постарел. Потом Селезнев забил «Ингульцу».
Главный момент – это с «Динамо Киев». Не хватило сантиметров, когда после его удара мяч попал в штангу. Может «Минаю» не фартило и ему».
На счету нападающего лишь один гол за 16 матчей в украинской Премьер лиге.
Ранее Леонов сообщил, что после отставки ему первым позвонил Селезнев.
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