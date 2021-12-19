Экс-тренер «Миная»: «Раньше Селезнев реализовывал стопроцентные моменты. Возможно, он постарел»

Евгений Селезнев / фото - FootBoom

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал о не лучшей игровой форме форварда Евгения Селезнева:

В игре с «Рухом» я выпустил Селезнева на замену и он должен был забить забивать стопроцентный момент. Раньше он бы такое реализовал.

У нас был плохой матч с «Днепром-1». У него при счете 0:3 был голевой момент, когда он после подачи пробивал головой с метра и попал во вратаря. Возможно он постарел. Потом Селезнев забил «Ингульцу».

Главный момент – это с «Динамо Киев». Не хватило сантиметров, когда после его удара мяч попал в штангу. Может «Минаю» не фартило и ему».