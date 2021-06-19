Экс-тренер московского «Спартака»: «Украина сейчас сильнее России»

Команда Андрея Шевченко впечатляет весь мир

Дмитрий Аленичев / фото - Football24

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил силу и возможности сборных Украины и России:

«С одной стороны, объективно мы вряд ли могли победить Бельгию. Но с другой, Россия сыграла робко и трусливо. Не поддерживаю тренерский штаб сборной за тактику в той встрече. Даже против первого номера рейтинга ФИФА реально показывать хороший футбол. Пример — Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро — по крайней мере, пока. Шевченко и Ко показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чём не уступать даже одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится».

Пока что у России и Украины по 3 набранных балла в своих группах и обе команды сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф.

Подопечным Андрея Шевченко нужно набирать очки с Австрией, что бы выходить в 1/8. Матч с австрийцами состоится уже в этот понедельник.

Напомним, президент российского футбольного союза призвал UEFA наказать украинских болельщиков из-за кричалок «Путин – х**ло».