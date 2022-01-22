Экс-тренер «Николаева» рассказал о ситуации с понижением в классе по воле клуба

Илья Близнюк / Фото - МФК Николаев

Перед стартом сезона «Николаев» по собственной инициативе опустился во Вторую лигу. Покинувший клуб тренер Илья Близнюк вспомнил сложившуюся ситуацию и рассказал о своем будущем.

Хотя, убежден, необходимо было сохранить коллектив, тем более, что в «Николаеве» в последнее время много сделали для усовершенствования футбольной инфраструктуры. А то, что у нас подобрались единомышленники, квалифицированный состав, свидетельствует то, что большинство подопечных оказались востребованными в других командах.

В харьковском «Mеталлисте» закрепился Богдан Порох, а в элитной «Александрии» – Владимир Одарюк. Или посмотрите, как прибавил «Горняк-Спорт», когда его усилили наши Вадим Яворский и Руслан Паламарь. Конечно, обидно, что все так плачевно закончилось, ибо речь шла о Николаеве – городе с футбольными традициями…

Уровень Первой лиги? У меня есть возможность сравнивать, и, вне сомнения, он растет. Почти не осталось проходных матчей, пошло на пользу и нововведение: переходные поединки за право повыситься в классе с аутсайдерами Премьер-лиги.

Интрига возросла, что сказывается на конкурентоспособности. Хотя, отдавая должное футболистам, к сожалению, имеются претензии к состоянию полей, подтрибунных помещений стадионов, где проходят матчи…

Будущее? В свое время мне посчастливилось проходить стажировку в известных клубах Германии и Италии, запомнилось, в частности, знакомство с Юлианом Нагельсманном – тогдашним главным тренером «Хоффенхайма». Были удачные периоды работы с «Ильичевцем», «Звездой», тем же «Николаевом». Так что опыта и знаний мне хватает. К новым вызовам я готов.