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Экс-тренер «Ньюкасла» Брюс возглавил клуб из Чемпионшипа
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18:30
Фото: WBA
Экс-тренер «Ньюкасла» Стив Брюс возглавил «Вест Бромвич».
Контракт с ним рассчитан на 1,5 года, сообщает пресс-служба клуба.
«Вест Бромвич» идет 6-м в таблице Чемпионшипа. Накануне, клуб расстался с Валериеном Исмаэлем.
Впрочем, «дрозды» идут в зоне плей-офф.
Брюс был уволен из «Ньюкасла» в октябре после смены владельца.
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