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Экс-тренер «Реала» признался, что не следил за местным футболом до приезда в Украину

Педро Харо вспомнил, как перебрался в «Днепр» при Хуанде Рамосе
Футбол Украинская Премьер-лига
12:10
Экс-тренер «Реала» признался, что не следил за местным футболом до приезда в Украину
Педро Харо / Фото - Footboom

Бывший тренер вратарей «Реала» Педро Харо вспомнил, как перебрался в «Днепр» в период наставничества там Хуанде Рамоса.

Хуанде Рамос после переговоров с «Днепром» достиг договоренности и связался со мной, а также с другими помощниками. Так я и получил предложение. «Вы заинтересованы в приезде: да или нет?», – спрашивал Хуанде Рамос у меня. В этот момент я не работал, ничего не делал, ушел из «Реала». Потому ответил – идеально.

Это правда, он подчеркнул: «Это Украина». Но мне было безразлично. Правда, я не следил за украинским футболом, но это была возможность заниматься тем, что мне больше всего нравится. Ведь тренировать – это самое большое, что мне нравится делать после окончания карьеры.

Так что мне предложили, и я сказал: «Да где угодно». Я приехал в Украину и адаптировался. Мне понравилось жить в Днепре. Ибо как и для игрока, так и для тренера – главное адаптироваться в месте. Все одно и тоже: ты идешь на тренировку утром, все утро, ежемесячно на базе, потом продолжаешь работать над подготовкой. Тебе остается немного времени побыть с семьей.

А в «Днепре» мы сделали хорошую команду, были третьими, вторыми, команда всегда квалифицировалась в еврокубки. Правда потом финансовая тема, мы остались, с нами так и не рассчитались, но в общем, я могу сказать о Днепре только положительное.

Я никогда не боялся находиться здесь во время войны. Когда открываешь газету – писали о танках в городе – но… Мы гуляли, никакой опасности, никаких инцидентов. Днепр для меня – невероятный город.

Также Харо поделился своим опытом работы с Андреем Луниным.

Источник: SportArena Сергей Стаднюк
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Днепр (футбол)

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