Экс-тренер «Реала»: «Сказал Пересу, что меня не волнует мнение болельщиков. Я был уволен на следующий день»

Вандерлей Лушембургу / фото - Eurosport

Бывший тренер «Реала» Вандерлей Лушембургу рассказал Marca, как произошла его отставка из мадридского гранда:

После матча в подтрибунке я столкнулся с Пересом, который только что спустился из VIP-ложи. Он спросил, что произошло и почему я заменил Роналдо, ведь болельщики недовольны этим. На что я ответил, что мы выигрывали этот матч и меня не интересует мнение зрителей, поскольку моя цель – догнать «Барселону» в турнирной таблице.

Тогда Перес сказал мне: «В «Мадриде» нас интересует не только исход матча, но и болельщики. Они приходят на стадион и платят деньги, чтобы посмотреть наши матчи. Они платят, чтобы смотреть шоу».

Тогда я сказал ему: «Господин президент, мне это не нравится. Я не просил вас приезжать в Бразилию и предлагать мне работу в «Мадриде». Я стал тренером команды лишь потому, что вы сами приехали ко мне домой и предложили возглавить «Реал Мадрид». Так что я буду делать то, что считаю нужным. И меня не интересует мнение болельщиков, я не просил их приходить на наши матчи».

Перес мне ничего не ответил, а уже на следующий день я был уволен».