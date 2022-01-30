Экс-тренер «Реала»: «Сказал Пересу, что меня не волнует мнение болельщиков. Я был уволен на следующий день»
Бывший тренер «Реала» Вандерлей Лушембургу рассказал Marca, как произошла его отставка из мадридского гранда:
«В матче с «Хетафе» мы вели в счете 1:0 и были в меньшинстве после удаления Бэкхема в первом тайме. На 90-й минуте я решил заменить Роналдо. Мы играли в меньшинстве и это была нормальная замена, но болельщики достали белые платки и стали размахивать ими в знак протеста.
После матча в подтрибунке я столкнулся с Пересом, который только что спустился из VIP-ложи. Он спросил, что произошло и почему я заменил Роналдо, ведь болельщики недовольны этим. На что я ответил, что мы выигрывали этот матч и меня не интересует мнение зрителей, поскольку моя цель – догнать «Барселону» в турнирной таблице.
Тогда Перес сказал мне: «В «Мадриде» нас интересует не только исход матча, но и болельщики. Они приходят на стадион и платят деньги, чтобы посмотреть наши матчи. Они платят, чтобы смотреть шоу».
Тогда я сказал ему: «Господин президент, мне это не нравится. Я не просил вас приезжать в Бразилию и предлагать мне работу в «Мадриде». Я стал тренером команды лишь потому, что вы сами приехали ко мне домой и предложили возглавить «Реал Мадрид». Так что я буду делать то, что считаю нужным. И меня не интересует мнение болельщиков, я не просил их приходить на наши матчи».
Перес мне ничего не ответил, а уже на следующий день я был уволен».
Бразилец возглавлял «сливочных» в период с 2004-го по 2005-й год. При специалисте «сливочные» не смогли взять ни одного трофея, а также закончили чемпионат Испании 2004/2005 на 4-м месте.
Для испанского гранда подобные увольнения – привычное дело. Итальянский специалист Фабио Капелло выигрывал во главе «бланкос» чемпионат Испании в 2007-м году, но был уволен из-за незрелищной и прагматичной игры команды.
Напомним, «Реал» продаст 20% прав на обновленный стадион «Сантьяго Бернабеу».
Комментарии 0