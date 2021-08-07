Экс-тренер «Руха» может продолжить карьеру в Китае, Португалии и Казахстане

Федык покинул львовский клуб в начале августа

Иван Федык / Фото - Рух Львов

Бывший главный тренер «Руха» Иван Федык может продолжить карьеру за рубежом. Специалист имеет предложения из нескольких чемпионатов.

Так, на экс-наставника львовян вышли представители клубов из трех стран. Речь о Португалии, Китае и Казахстане.

Новым главным тренером «Руха» стал Леонид Кучук. Белорусский специалист не против, чтобы Федык вошел в его штаб.

Ранее новоиспеченный наставник львовян рассказал, какую работу планирует проводить в новом-старом клубе.