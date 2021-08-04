«Рух» расстался с главным тренером
Экс-тренер «Руха» может вернуться в клуб, заменив Федыка
Львовский клуб остался без наставника уже после второго тура УПЛ
4 августа 16:33
Леонид Кучук / Фото - ФК Рух
Молодой специалист Иван Федык покинул должность главного тренера «Руха». Клуб уже определился с кандидатом на данный пост, сообщает Футбол NEWS.
По информации источника, львовян возглавит Леонид Кучук. Ранее он уже работал с командой в 2019 году.
Пока неизвестно, будет ли Федык в штабе белорусского специалиста. Официально о его назначении объявят в течение нескольких часов.
В последнем матче при предыдущем наставнике «Рух» уступил «Ворскле» (0:2).
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