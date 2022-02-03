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Экс-тренер сборной Германии близок к назначению в «Фенербахче»
Лев вернется к работе
Фото: AFP
Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев вернется к работе.
В ближайшее время он станет главным тренером турецкого «Фенербахче». Контракт будет рассчитан на три года.
61-летний специалист уже провел переговоры с президентом клуба Али Кочем и стороны согласовали все условия сделки, сообщает Haber Sport.
Лев находится без работы с лета, когда покинул сборную Германии.
«Фенербахче» идет 5-м в таблице чемпионата Турции.
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