Экс-тренер сборной Германии близок к назначению в «Фенербахче»

Лев вернется к работе

Фото: AFP

Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев вернется к работе.

В ближайшее время он станет главным тренером турецкого «Фенербахче». Контракт будет рассчитан на три года.

61-летний специалист уже провел переговоры с президентом клуба Али Кочем и стороны согласовали все условия сделки, сообщает Haber Sport.

Лев находится без работы с лета, когда покинул сборную Германии.

«Фенербахче» идет 5-м в таблице чемпионата Турции.