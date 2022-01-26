Экс-тренер сборной Польши: «Назначение Шевченко сейчас – очень большая ошибка»

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Бывший тренер сборной Польши Лео Бенхакер считает, что команде следует назначить местного специалиста перед стыковыми матчами. Слова голландца приводит Przegląd Sportowy.

Рассмотрение кандидатуры Андрея Шевченко на данном этапе является ошибкой, поскольку даже если он начнет работать тренером сразу после подписания контракта, к марту у него не будет достаточно времени, чтобы познакомиться с польской командой.

У меня был такой же опыт в 2006 году, так что я точно знаю, о чём говорю. В ситуации, когда очень важен мартовский матч с Россией и, надеюсь, финал плей-офф через пять дней, было бы ошибкой нанимать иностранца. Сейчас важно просто попасть на чемпионат мира.

Андрей Шевченко? Он был отличным футболистом, как и мой соотечественник Марко ван Бастен, который также был тренером сборной своей страны. Но это не значит, что Ван Бастен тогда или Шевченко сейчас смогли бы руководить другой сборной, тем более в такой сложный момент, когда времени катастрофически не хватает. Шевченко абсолютно не знаком с Польшей, у него нет никаких знаний о специфике команды. Проблема не в Шевченко, просто любой иностранный тренер в такой момент – это огромный риск, который становится ещё больше, если у этого тренера нет большого опыта».