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Экс-тренер сборной Украины: «У Яремчука еще есть время доказать свою необходимость «Бенфике»

В последнее время форвард не попадает в основной состав лиссабонской команды
Футбол Украинские легионеры
14:38
Экс-тренер сборной Украины: «У Яремчука еще есть время доказать свою необходимость «Бенфике»
Леонид Буряк / Фото: Динамомания

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о положении нападающих в сборной Украины.

- Учитывая не самый лучший период в карьере для Яремчука, который немного играет в «Бенфике» и мало забивает, атакующая линия национальной команды сейчас выглядит не очень полноценной. Надежда только на Довбика?

- Нет, есть еще Беседин. Дай бог, чтобы форвард «Динамо» полноценно восстановился. Довбику в сборной нужна конкуренция. Но время есть еще и у Яремчука. В «Бенфике» сменился тренер, и Роману нужно доказать свою необходимость команде. Учитывая то, что он постоянно прогрессировал, думаю, сможет побороться за место в «основе» лиссабонской команды. Сделать это, конечно, непросто, ведь конкуренция в атаке «Бенфики» солидная.


Напомним, в конце марта сборная Украины сыграет в стыковых матчах на ЧМ-2022 против Шотландии.

Источник: FootBoom Петр Приходько
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Теги

Бенфика Леонид Буряк Роман Яремчук

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