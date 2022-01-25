Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Экс-тренер сборной Украины: «У Яремчука еще есть время доказать свою необходимость «Бенфике»
В последнее время форвард не попадает в основной состав лиссабонской команды
14:38
Леонид Буряк / Фото: Динамомания
Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о положении нападающих в сборной Украины.
- Учитывая не самый лучший период в карьере для Яремчука, который немного играет в «Бенфике» и мало забивает, атакующая линия национальной команды сейчас выглядит не очень полноценной. Надежда только на Довбика?
- Нет, есть еще Беседин. Дай бог, чтобы форвард «Динамо» полноценно восстановился. Довбику в сборной нужна конкуренция. Но время есть еще и у Яремчука. В «Бенфике» сменился тренер, и Роману нужно доказать свою необходимость команде. Учитывая то, что он постоянно прогрессировал, думаю, сможет побороться за место в «основе» лиссабонской команды. Сделать это, конечно, непросто, ведь конкуренция в атаке «Бенфики» солидная.
Напомним, в конце марта сборная Украины сыграет в стыковых матчах на ЧМ-2022 против Шотландии.
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