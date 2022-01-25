Экс-тренер сборной Украины: «У Яремчука еще есть время доказать свою необходимость «Бенфике»

Леонид Буряк / Фото: Динамомания

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о положении нападающих в сборной Украины.

- Нет, есть еще Беседин. Дай бог, чтобы форвард «Динамо» полноценно восстановился. Довбику в сборной нужна конкуренция. Но время есть еще и у Яремчука. В «Бенфике» сменился тренер, и Роману нужно доказать свою необходимость команде. Учитывая то, что он постоянно прогрессировал, думаю, сможет побороться за место в «основе» лиссабонской команды. Сделать это, конечно, непросто, ведь конкуренция в атаке «Бенфики» солидная.