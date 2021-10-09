Экс-тренер «Шахтера» – еще один кандидат на место в «Ньюкасле»

Фонсека пока находится без работы

Фото: Football-Italia

«Ньюкасл» продолжает искать нового тренера.

Новые владельцы хотят пригласить в клуб именитого специалиста. Среди кандидатов – Паулу Фонсека, сообщает Mirror.

Португалец находится без работы с лета после того как ушел из «Ромы». Он был близок к назначению в «Тоттенхэм», но переговоры сорвались.

На данный момент «Ньюкасл» лишь складывает список имен. Там также уже есть Антонио Конте.

Нынешнему тренеру Стиву Брюсу дадут шанс.