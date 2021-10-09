«Ньюкасл» хочет назначить главным тренером победителя АПЛ-2016/17
Экс-тренер «Шахтера» – еще один кандидат на место в «Ньюкасле»
Фонсека пока находится без работы
9 октября 15:24
Фото: Football-Italia
«Ньюкасл» продолжает искать нового тренера.
Новые владельцы хотят пригласить в клуб именитого специалиста. Среди кандидатов – Паулу Фонсека, сообщает Mirror.
Португалец находится без работы с лета после того как ушел из «Ромы». Он был близок к назначению в «Тоттенхэм», но переговоры сорвались.
На данный момент «Ньюкасл» лишь складывает список имен. Там также уже есть Антонио Конте.
Нынешнему тренеру Стиву Брюсу дадут шанс.
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