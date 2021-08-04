Экс-тренер «Шахтера»: «Игроки «горняков» действовали самоуверенно, были ошибки в простых ситуациях»

Сергей Ковалев / Фото - ФК Шахтер

Бывший тренер молодежной команды «Шахтера» Сергей Ковалев поделился впечатлениями от победы в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Генка» (2:1).

По сравнению с Паулу Фонсекой и Луишем Каштру, итальянский специалист намного существеннее меняет игру коллектива. «Горняки» пытаются контролировать мяч на своей половине поля с быстрым переходом в атаку. Моментами это получалось, но опять, еще нужно много работать.

Конечно, ожидалось, что «горнякам» в Бельгии будет неимоверно сложно. «Генк» – сильный соперник. Бельгийцы много забивают. Они неплохо изучили действия украинской команды, однако в Европе все знают силу «Шахтера». Игра показала, что «горнякам» непросто будет и в ответной встрече.

Опять же, это ошибки роста. При вводе мяча Трубиным полевые игроки действовали как-то самоуверенно, и не раз были ошибки в простых ситуациях, особенно это касается двух центральных защитников, что приводило к перехватам и выпадам на ворота «Шахтера». Также, показалось, что «горняки» хотели завести мяч в ворота, мало били со средних и дальних дистанций, хотя возможности для этого были.

Более менее команда сыграла ровно. Правда, нельзя не отметить Марлоса, Исмаили и Алана Патрика, которые выйдя на замену, решили судьбу поединка.

Отмена выездного гола? Это еще раз говорит о том, что в каждом поединке необходимо играть на победу. Уверен, что в ответной встрече в Киеве «Шахтер» сделает все, чтобы выиграть у «Генка» и второй раз. По крайней мере, для этого у «горняков» все есть.