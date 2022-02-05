Экс-тренер «Шахтера» Каштру может возглавить бразильский клуб

Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Донбасс». Видео трансляция
15:00
Бывший тренер «Шахтера» Луиш Каштру может возглавить бразильский клуб.
Предложение португальскому специалисту сделал «Коринтианс», сообщает transfers24hr. На данный момент клуб находится без тренера.
Каштру с лета работает в катарском клубе «Аль-Духаиль», но его соглашение рассчитано до конца сезона. В Бразилии чемпионат возобновится в ближайшие недели.
Также его ранее рассматривали на пост тренера «Атлетико Минейро».
За «Коринтианс» выступает экс-игрок «Шахтера» Виллиан.
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