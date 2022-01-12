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Экс-тренер «Шахтера» может возглавить действующих чемпионов Бразилии

Португалец – в шорт-листе латиноамериканского клуба
Футбол В Европе
14:20
Экс-тренер «Шахтера» может возглавить действующих чемпионов Бразилии
Луиш Каштру / фото - FootBoom

Ставший в этом сезоне чемпионом Бразилии «Атлетико Минейро» ищет нового главного тренера на замену Кука, который ушел из команды в декабре, сообщает A Radio de Minas.

Одним из главных претендентов на эту должность является бывший коуч «Шахтера» Луиш Каштру, который сейчас тренирует катарский «Аль-Духаиль».

Португалец известен своей работой в донецком «Шахтере», где он работал в период с 2019-го по 2021-й год, пока ему на замену не пришел Роберто Де Дзерби.

Вместе с «горняками» специалист выиграл чемпионат Украины в сезоне 2019/2020.

Помимо него бразильский клуб еще рассматривает кандидатуру 61-летнего аргентинца Антонио Мохаммеда, который на данный момент находится без клуба.

Клуб ведет поддерживает с тренерами связь в режиме видеоконференций.

Ранее Каштру раскрыл причину, по которой ушел из «Шахтера» и уехал в Катар.

Павел Харченко
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Теги

Луиш Каштру Шахтер Донецк Атлетико Минейро

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