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Экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Эвертон»

После провала в Риме коуч может продолжить карьеру в Англии
Футбол Серия А (Италия)
08:09
Экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Эвертон»
Паулу Фонсека / фото - Goal

Португальский тренер Паулу Фонсека стал главным претендентом на пост нового рулевого «Эвертона», сообщает журналист Николо Шира.

Уход Карло Анчелотти в «Реал» заставил боссов «ирисок» начать поиски нового главного тренера. Помимо Фонсеки, на пост также претендуют экс-коуч «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту и наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

На данный момент Фонсека находится без клуба после увольнения из «Ромы». С римлянами 48-летний специалист занял седьмое место в чемпионате и вывел команду только в Лигу Конференций.

Напомним, в «Эвертон» может вернутся Дэвид Мойес.

Павел Харченко
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Паулу Фонсека Эвертон Рома (Рим)

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