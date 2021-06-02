Мойес заменит Анчелотти в «Эвертоне»
Экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Эвертон»
После провала в Риме коуч может продолжить карьеру в Англии
08:09
Паулу Фонсека / фото - Goal
Португальский тренер Паулу Фонсека стал главным претендентом на пост нового рулевого «Эвертона», сообщает журналист Николо Шира.
Уход Карло Анчелотти в «Реал» заставил боссов «ирисок» начать поиски нового главного тренера. Помимо Фонсеки, на пост также претендуют экс-коуч «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту и наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.
На данный момент Фонсека находится без клуба после увольнения из «Ромы». С римлянами 48-летний специалист занял седьмое место в чемпионате и вывел команду только в Лигу Конференций.
Напомним, в «Эвертон» может вернутся Дэвид Мойес.
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