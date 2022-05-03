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Экс-тренер «Шахтера» помогает украинским семьям, которые убегают от рашизма

Каштру считает, что мировые лидеры должны еще сильнее давить на россию
Футбол В Европе
13:02
Экс-тренер «Шахтера» помогает украинским семьям, которые убегают от рашизма
Луиш Каштру / Фото: Twitter

Бывший тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, что помогает украинским семьям, которые убегают от войны в Украине. Специалиста цитирует Terra.

«У меня до сих пор есть связи в Украине. Там действительно происходят ужасающие вещи. Люди ночуют в невероятных условиях, спят в бункерах, гаражах. Отдельно взятые семьи вынуждены вообще разводиться. Нам удалось помочь некоторым украинским семьям.

Это заблуждение мировых лидеров. Это подлинный стыд, они должны обеспечивать мир, а не войну. Не пойму, как в этом случае война победила мир. Когда появляется некий лидер, поддерживающий войну, все остальные должны ему противостоять».

Ранее Каштру осудил пассивность мировых лидеров касательно войны россии против Украины.

Петр Приходько
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Теги

Луиш Каштру Шахтер Донецк

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