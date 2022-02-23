Экс-тренер «Шахтера»: «Во Львове нам никогда не были рады»

Витор Северино / Фото: Twitter

Бывший тренер «Шахтера» Витор Северино вспомнил, как донецкая команда меняла место дислокации после 2014-го года. Его цитирует Mais Futebol.

За то время, что мы были в Украине, жили в двух разных реальностях. В сезоне 2019/20 «Шахтер» уже базировался в Киеве, но играл в Харькове. Нам приходилось летать, чтобы проводить домашние матчи. Мы совершили более 100 полетов. В плане логистики это было безумием.

В следующем сезон мы переехали в Киев, где делили НСК «Олимпийский» с «Динамо».

– Как выглядело безумие в плане логистики?

– Клуб и персонал были перемещены. Речь о сотнях людей, которые уехали из Донецка, когда вспыхнул конфликт. Сейчас у «Шахтера» есть база на окраине Киева. Это старый советский спорткомплекс, который отремонтировали. Он был нашим временным домом.

– Как все это повлияло на ваши отношения с фанами?

– Были молодые люди, переехавшие в Киев из региона, который ближе к России. Основная база «Шахтера» находится на Донбассе. Но в последние десять лет произошло интересное явление – как у клуба-победителя появилось много фанов среди детей и молодежи в остальной части страны.

В Киеве это уже видно, хотя с «Динамо», который является национальным клубом, не идет ни в какое сравнение. На матче на «Олимпийском» болельщиков «Динамо» намного больше, чем «Шахтера».

– Вы не встречали сопротивления в остальной части Украины из-за того, что «Шахтер» – клуб с сильным российским влиянием?

– Я почувствовал положительный эффект в первом дерби, которое мы провели на НСК. Вместо того, чтобы уехать на автобусе, нам сказали уезжать со стадиона на машине, брать такси или даже идти домой пешком. Я нашел это странным.

Но мы вышли после матча, которая кипела внутри стадиона, и мирно прошли мимо болельщиков соперника: детишек в динамовских шарфах, просящих сфотографироваться и раздать автографы. С другой стороны, я также слышал о случаях большой враждебности.

Дарио Срна рассказал мне, что когда «Шахтер» базировался во Львове, местное население показывало очень сильное сопротивление. Речь идет о противоположном конце страны.

В Донецкой и Луганской области все говорят по-русски. В Киеве больше говорят по-русски, но обслуживание в общественных местах обязательно на украинском языке.

Во Львове, который находится недалеко от Польши и является более европейским городом, говорят только на украинском языке. Они ненавидят говорить по-русски. Представители «Шахтера» помнят, что им там никогда не были рады. Клуб подвергся резкой критике за то, что уехал из Донецка во Львов. Это были трудные времена. По сути, клубу пришлось уехать оттуда.

– Переезд в Киев связан с отсутствием гостеприимства?

– Это была не единственная причина, но она повлияла на многое. Дарио, с которым я много разговаривал, сказал мне, что большая разница в том, что в Киеве «Шахтеру» может быть спокойнее. Это даже парадоксально, ведь он оказался на родине великого соперника.