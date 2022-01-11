Экс-тренер вратарей «Реала» и сборной Украины поделился своим опытом с Луниным

Украинец не получает игровой практики.

Карло Анчелотти / фото - Real Madrid CF

Бывший тренер вратарей «Реала», «Днепра» и сборной Украины Педро Хара высказался о положении голкипера Андрея Лунина в мадридском гранде.

Вы следите за карьерой Андрея Лунина в Реале. Что вы скажете о его роли в «Реале»? Что ему делать дальше? Модрич и Анчелотти говорят, что он здорово работает, но игровой практики нет. Что делать Лунину?

«Это главная проблема вратарей в «Реале». Я много раз сравнивал себя с Луниным. Правда, у всех была иллюзия, большая вера в Лунина, но он не играл. У «Реала» есть первый вратарь. В моем случае это был Пако Буйо, у Лунина – Тибо Куртуа, и его сложно заменить. Другое дело, которое часто случается: Лунину некомфортно и он просится уйти. Но главная проблема в том – позволит ли это ему «Реал». Мое мнение таково, конечно, будь на его месте я: подождал бы этот год, и если бы не увидел никаких шансов, попросился уйти».

Вы много лет работали в «Реале» тренером вратарей с Касильясом. Ментально Лунин готов играть в таком клубе? Вы много говорили о Касильясе, как о голкипере, который психологически был готов. Лунин ментально готов к «Реалу»?

«По моему мнению, одно из преимуществ Лунина – это молодость. Но, конечно, это не тоже, что быть восемнадцатилетним в Реале. Но он не играет сейчас. Поэтому я все время думал, какое же одно из замечательных качеств Лунина. Без сомнений – его менталитет, умение противостоять вызовам и логически подходить к решению проблем. Но «Реал» Мадрид – это не обычный клуб. Чтобы здесь играть нужно быть технически и тактически подготовленным. У вас должны быть все данные, но есть то, что вы должны иметь, его нельзя купить в магазине – это менталитет. Поэтому играть на «Бернабеу» в большой команде под таким давлением не только во время матчей, но и ежедневно большую часть времени очень сложно. Потому что о тебе постоянно говорят, критикуют, когда ты идешь к славе. И если Мадрид подписал Лунина, то у него есть необходимые данные, что справиться со всем этим».

Ранее стало известно о предметном интересе «Аякса» к футболисту. В «Реале» уже назвали условие, при котором отпустят Лунина в Амстердам.