Палкин: «Уверен, Де Дзерби сделает «Шахтер» еще сильнее»
Экс-тренер вратарей «Сассуоло»: «Де Дзерби повысит уровень украинского футбола»
Фариоли уверен, что «Шахтер» будет доминировать на поле
Роберто Де Дзерби / Фото: The Laziali
Главный тренер «Фатих Карагюмрюка» Франческо Фариоли
высказался о новом наставнике «Шахтера» Роберто Де Дзерби, у которого он работал тренером вратарей в «Сассуоло» и «Беневенто».
«Футбол Де Дзерби базируется на взаимопонимании между футболистами. Команда будет доминировать на футбольном поле за счет мощной системы, которая строится на владении мячом.
Он любит футбол и живет этим. Роберто – страстный и требовательный к себе, игрокам и клубу тренер. Уверен, что он повысит уровень украинского футбола».
Напомним, ранее Де Дзерби представили главным тренером «Шахтера».
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