Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Экс-тренер вратарей «Сассуоло»: «Де Дзерби повысит уровень украинского футбола»

Фариоли уверен, что «Шахтер» будет доминировать на поле

Футбол Украинская Премьер-лига
20:53
Экс-тренер вратарей «Сассуоло»: «Де Дзерби повысит уровень украинского футбола»
Роберто Де Дзерби / Фото: The Laziali

Главный тренер «Фатих Карагюмрюка» Франческо Фариоли высказался о новом наставнике «Шахтера» Роберто Де Дзерби, у которого он работал тренером вратарей в «Сассуоло» и «Беневенто».

«Футбол Де Дзерби базируется на взаимопонимании между футболистами. Команда будет доминировать на футбольном поле за счет мощной системы, которая строится на владении мячом.

Он любит футбол и живет этим. Роберто – страстный и требовательный к себе, игрокам и клубу тренер. Уверен, что он повысит уровень украинского футбола».

Напомним, ранее Де Дзерби представили главным тренером «Шахтера».

Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Палкин: «Уверен, Де Дзерби сделает «Шахтер» еще сильнее»
Палкин: «Уверен, Де Дзерби сделает «Шахтер» еще сильнее»
Футбол
20:18
Де Дзерби: «Хотим со штабом привить команде наше видение футбола»
Де Дзерби: «Хотим со штабом привить команде наше видение футбола»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:59
Первые кадры после прилета Де Дзерби в Украину. Видео
Первые кадры после прилета Де Дзерби в Украину. Видео
Футбол Украинская Премьер-лига
18:34
Официально! Де Дзерби – новый главный тренер «Шахтера»
Тема дня Официально! Де Дзерби – новый главный тренер «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:16
В «Шахтере» вместе с Де Дзерби будут работать еще три тренера «Сассуоло»
В «Шахтере» вместе с Де Дзерби будут работать еще три тренера «Сассуоло»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:44
Де Дзерби замечен в Киеве вместе с Срной
Де Дзерби замечен в Киеве вместе с Срной
Футбол Украинская Премьер-лига
13:55

Новости: Футбол

«Барселона» готова подписать Доннарумму и избавиться от тер Штегена
«Барселона» готова подписать Доннарумму и избавиться от тер Штегена
Примерa (Испания)
22:38
Цуриков может перебраться в «Ворсклу» на правах аренды
Цуриков может перебраться в «Ворсклу» на правах аренды
Украинская Премьер-лига
22:22
После матча с «Кривбассом» «Металл» переименуют на «Металлист»
После матча с «Кривбассом» «Металл» переименуют на «Металлист»
В Украине
22:14
Праздник переносится. «Верес» на 94-й минуте упустил ничью в матче с «Волынью»
Праздник переносится. «Верес» на 94-й минуте упустил ничью в матче с «Волынью»
Первая лига
22:00
Эмери: «В составе «Юнайтед» сильные игроки, но у «Вильярреала» есть аргументы для победы»
Эмери: «В составе «Юнайтед» сильные игроки, но у «Вильярреала» есть аргументы для победы»
Лига Европы UEFA
21:42
Гальтье объявил об уходе из «Лилля»
Гальтье объявил об уходе из «Лилля»
Лига 1 (Франция)
21:36
«Интер» может провернуть трансфер Жиру
«Интер» может провернуть трансфер Жиру
Серия А (Италия)
21:20
Франк де Бур: «Выиграем у Украины со счетом 3:1, у Австрии – 2:1»
Франк де Бур: «Выиграем у Украины со счетом 3:1, у Австрии – 2:1»
Евро-2020
20:58
Экс-тренер вратарей «Сассуоло»: «Де Дзерби повысит уровень украинского футбола»
Экс-тренер вратарей «Сассуоло»: «Де Дзерби повысит уровень украинского футбола»
Украинская Премьер-лига
20:53
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
21
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55