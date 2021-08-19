Экс-тренер «Зари»: «Каждый игрок «Рапида» хорошо обучен. Луганчанам нужно быть начеку»

Юрий Коваль / ФК Заря

Бывший тренер «Зари» Юрий Коваль поделился ожиданиями от матча с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы.

Важно, чтобы в этом сражении характеров «Заря» не уступила. Игровая философия рулевого луганчан Виктора Скрипника хорошо известна: «кто с мячом, тот и главный».

Поэтому будем надеяться, что и сегодня «Заря» не изменит своему комбинационному стилю и будет контролировать ход событий на поле.

Важно, что в Вену украинская команда отправились в боевом составе. Думаю, что матч окажется результативным и хочется, чтобы «Заря» забила, хотя бы на один мяч больше. Впрочем, как бы не закончился поединок в Вене, все равно судьба путевки в следующий раунд решится в повторном поединке — в Запорожье».