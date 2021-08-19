Экс-тренер «Зари»: «Каждый игрок «Рапида» хорошо обучен. Луганчанам нужно быть начеку»
Бывший тренер «Зари» Юрий Коваль поделился ожиданиями от матча с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы.
«Повезло ли «Заре» со жребием узнаем после финального свистка, пока же шансы 50 на 50. Футболисты «Рапида» — физически крепкие ребята, которые стремятся своей настырностью подавить инициативу визави. Это на первый взгляд, футбол в исполнении «Рапида» — рациональный, каждый игрок австрийской команды хорошо обучен, четко знает свой маневр, в арсенале имеются домашние заготовки и с хозяевами нужно быть начеку.
Важно, чтобы в этом сражении характеров «Заря» не уступила. Игровая философия рулевого луганчан Виктора Скрипника хорошо известна: «кто с мячом, тот и главный».
Поэтому будем надеяться, что и сегодня «Заря» не изменит своему комбинационному стилю и будет контролировать ход событий на поле.
Важно, что в Вену украинская команда отправились в боевом составе. Думаю, что матч окажется результативным и хочется, чтобы «Заря» забила, хотя бы на один мяч больше. Впрочем, как бы не закончился поединок в Вене, все равно судьба путевки в следующий раунд решится в повторном поединке — в Запорожье».
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция «Рапид» – «Заря».
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