Экс-тренер «Зари»: «Не стал бы называть луганчан фаворитом матча с «Буде-Глимтом»

Юрий Коваль / Фото - ФК Заря

Бывший тренер «Зари» Юрий Коваль выразил мнение о предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги конференций против «Буде-Глимта». Встреча состоится сегодня, 16 сентября.

Сегодняшний соперник «Зари» – с отличными физическими кондициями, что позволяет при потере мяча своевременно возвращаться к своей штрафной площадке. Кстати, приблизительно в таком же ключе действует и «Заря», с быстрыми перемещения в передней линии. Много будет зависеть от домашних заготовок, хотя можно предвидеть, что сегодня станем свидетелями результативного противостояния.

Я бы не стал называть «Зарю» фаворитом поединка. В последнее время уровень футбола в европейских странах заметно выровнялся благодаря продуманной работе со сменой, развитой инфраструктурой. Вот и в составе норвежцев – нет «звезд», но они хорошо обучены, каждый из них четко знает свой маневр.

Что касается «Зари», то пока она еще не вышла на свой привычный уровень. Я это объясняю уходом системообразующих игроков – Юрченко, Иванисени, Абу Ханны, отсутствие которых чувствуется. Однако я настроен оптимистично. Нужно еще немного времени, новички впишутся в командную структуру и все встанет на свои места. Кстати, похожая ситуация была и летом 2020 года, когда «Зарю» покинули Михайличенко, Леднев и Тымчик.