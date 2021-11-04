Экс-тренер «Зари»: «В матче луганчан против ЦСКА все будет зависеть от эффективности прессинга»

Анатолий Чанцев / фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганчанам предстоит сыграть против ЦСКА (София).

Думаю, что и сегодняшний поединок в Запорожье будет проходить в жесткой борьбе. Ведь он имеет определяющее значение, неудачник потеряет практически все шансы пробиться в следующий раунд.

Очень много будет зависеть от надежности защиты «Зари», как умело хозяева будут прессинговать. Я очень надеюсь, что «Заря» снова победит, хотя уже очевидно, что во время зимнего перерыва ей необходимо серьезно усилиться».