Экс-тренер «Зари»: «В матче луганчан против ЦСКА все будет зависеть от эффективности прессинга»
Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганчанам предстоит сыграть против ЦСКА (София).
«В первом поединке этих команд в Софии победа луганчанам досталась с большим трудом. Нужно отдать им должное за умение держать удар. Ведь перед отъездом в Болгарию они крупно уступили в чемпионате УПЛ – «Шахтеру», хотя не по игре, однако сумели собраться и записали в свой актив первые очки в Лиге конференций.
Думаю, что и сегодняшний поединок в Запорожье будет проходить в жесткой борьбе. Ведь он имеет определяющее значение, неудачник потеряет практически все шансы пробиться в следующий раунд.
Очень много будет зависеть от надежности защиты «Зари», как умело хозяева будут прессинговать. Я очень надеюсь, что «Заря» снова победит, хотя уже очевидно, что во время зимнего перерыва ей необходимо серьезно усилиться».
За игрой Лиги конференций можно будет следить 4 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – ЦСКА София. Начало – в 19:45.
Напомним, главный тренер софийского ЦСКА Стойчо Младенов также высказался об этом матче.
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