Призван спасти от вылета. Максим Коваль может стать одноклубником Харатина
Экс-вратарь «Динамо» не перейдет в «Легию»
Коваль не убедил польский клуб
10:31
Фото: Al-Fateh
Вратарь «Аль-Фатеха» Максим Коваль не переедет в Польшу.
30-летним украинцем интересовалась «Легия», но переговоры не увенчались успехом. Он не смог убедить поляков своей игрой.
В итоге, «Легия» от трансфера украинца отказалась, сообщает legia.net.
Вероятно, Коваль продолжит выступать в Саудовской Аравии. Он играет здесь с 2018-год года.
Также в свое время он выступал за «Одесне», «Говерлу», «Динамо» и «Депортиво».
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