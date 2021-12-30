Экс-вратарь «Динамо» не перейдет в «Легию»

Коваль не убедил польский клуб

Фото: Al-Fateh

Вратарь «Аль-Фатеха» Максим Коваль не переедет в Польшу.

30-летним украинцем интересовалась «Легия», но переговоры не увенчались успехом. Он не смог убедить поляков своей игрой.

В итоге, «Легия» от трансфера украинца отказалась, сообщает legia.net.

Вероятно, Коваль продолжит выступать в Саудовской Аравии. Он играет здесь с 2018-год года.

Также в свое время он выступал за «Одесне», «Говерлу», «Динамо» и «Депортиво».