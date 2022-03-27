Экс-вратарь сборной Украины: «На россии – зомби. Они до сих пор не понимают, почему не сдаются Харьков, Мариуполь, Чернигов»

Юрий Панькив / Фото: Twitter

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Панькив высказался о зомбированном населении российской педерации.

– Да это вообще смешно! Дома мы с женой всегда говорили по-украински, поэтому не удивительно, что наш сын хорошо знает родной язык. Когда мы приходили в магазин в Донецке, продавцы вроде бы и были удивлены, но они с улыбкой встречали Данила и дарили ему конфеты. Этой темы вообще не нужно затрагивать.

Сын знает украинский, русский, учит английский. Да мы по-китайски будем здесь говорить – и никто нам ничего не скажет! Пусть они там поймут, что у нас демократическая страна, где живут свободные люди.

А там – зомби. Они до сих пор не могут понять, почему не сдаются Харьков, Чернигов, Мариуполь. Почему украинцы не убегают к ним? Почему все уезжают на Запад? Человек хотя бы с каким-то разумом должен сам ответить на этот вопрос. Телевизор для этого не нужен.