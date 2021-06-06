Алиев – Шевчуку: «Сходи сначала в туалет, а потом садись в машину»
Экс-вратарь «Шахтера»: «Клипы Алиева? Это п*здец»
Худжамов высказал свое мнение о творчестве экс-игрока «Динамо»
6 июня 22:43
Александр Алиев / Фото: Twitter
Бывший игрок «Шахтера» Рустам Худжамов высказался о творчестве экс-игрока «Динамо» Александра Алиева.
«Кто-то после завершения карьеры футболиста уходит в алкоголь или наркотики. Или в рэп.
Клипы Алиева? Ну это п*здец. Я понимаю, что сейчас очень много говнорэперов, особенно на России. Но зачем? Если ты от этого кайфуешь – окей. Мне кажется, что он кайфует. Но кайфуют ли слушатели? Это все ради хайпа.
Я посмотрел полторы минуты, и это п***ец. Что понравилось? Ничего. Что не понравилось? Всё: текст, танцы, маты. Мат – это самый близкий путь, чтобы объяснить и показать людям, что ты – быдло».
Ранее Худжамов рассказал, как уезжал из Донецка в 2014-м году.
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