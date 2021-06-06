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Экс-вратарь «Шахтера»: «Клипы Алиева? Это п*здец»

Худжамов высказал свое мнение о творчестве экс-игрока «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июня 22:43
Экс-вратарь «Шахтера»: «Клипы Алиева? Это п*здец»
Александр Алиев / Фото: Twitter

Бывший игрок «Шахтера» Рустам Худжамов высказался о творчестве экс-игрока «Динамо» Александра Алиева.

«Кто-то после завершения карьеры футболиста уходит в алкоголь или наркотики. Или в рэп.

Клипы Алиева? Ну это п*здец. Я понимаю, что сейчас очень много говнорэперов, особенно на России. Но зачем? Если ты от этого кайфуешь – окей. Мне кажется, что он кайфует. Но кайфуют ли слушатели? Это все ради хайпа.

Я посмотрел полторы минуты, и это п***ец. Что понравилось? Ничего. Что не понравилось? Всё: текст, танцы, маты. Мат – это самый близкий путь, чтобы объяснить и показать людям, что ты – быдло».


Ранее Худжамов рассказал, как уезжал из Донецка в 2014-м году.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Рустам Худжамов Александр Алиев

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