Экс-вратарь «Шахтера»: «Клипы Алиева? Это п*здец»

Александр Алиев / Фото: Twitter

Бывший игрок «Шахтера» Рустам Худжамов высказался о творчестве экс-игрока «Динамо» Александра Алиева.

Клипы Алиева? Ну это п*здец. Я понимаю, что сейчас очень много говнорэперов, особенно на России. Но зачем? Если ты от этого кайфуешь – окей. Мне кажется, что он кайфует. Но кайфуют ли слушатели? Это все ради хайпа.

Я посмотрел полторы минуты, и это п***ец. Что понравилось? Ничего. Что не понравилось? Всё: текст, танцы, маты. Мат – это самый близкий путь, чтобы объяснить и показать людям, что ты – быдло».