Экс-защитник «Черноморца» и «Волыни» перешел в «Металлист»

Харьковский клуб ослабил конкурента в Первой лиге

Юрий Романюк / Фото - ФК Металлист

Защитник Юрий Романюк стал игроком «Металлиста». Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.

Последним клубом футболиста был «Агробизнес». Также ранее выступал за «Волынь», «Черноморец» и «Днепр-1». Детали контракта пока не разглашаются.

Романюк действует справа в защите. В текущем сезоне успел отыграть три матча, оформив одну результативную передачу.

Ранее «Металлист» объявил о подписании экс-хавбека «Шахтера» Вячеслава Танковского.