Экс-защитник «Десны» пополнил ряды «Металлиста 1925»

Новичок УПЛ усилился опытным защитником

Виталий Ермаков / Фото - Металлист 1925

«Металлист 1925» подписал защитника Виталия Ермакова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракта с 29-летним центрбеком рассчитан на один год. В харьковском клубе футболист будет выступать под 5-м номером.

Последним клубом Ермакова была «Десна». В ее составе игрок провел 50 матчей, отличившись голом и результативной передачей.

Ранее «Ингулец» подписал экс-защитника «Металлиста 1925».