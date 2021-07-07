«Металлист-1925» подпишет экс-игрока «Александрии»
Экс-защитник «Десны» пополнил ряды «Металлиста 1925»
Новичок УПЛ усилился опытным защитником
Виталий Ермаков / Фото - Металлист 1925
«Металлист 1925» подписал защитника Виталия Ермакова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракта с 29-летним центрбеком рассчитан на один год. В харьковском клубе футболист будет выступать под 5-м номером.
Последним клубом Ермакова была «Десна». В ее составе игрок провел 50 матчей, отличившись голом и результативной передачей.
Ранее «Ингулец» подписал экс-защитника «Металлиста 1925».
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