Экс-защитник «Динамо» назвал конфликт Малиновского и Петракова раздутым

Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук поделился ожиданиями от матчей национальной команды против Болгарии и Боснии. Также эксперт высказался по поводу долгожданного вызова Александром Петраковым полузащитника Руслана Малиновского.

Является ли позитивом тот факт, что конфликт Петракова и Малиновского исчерпан? Я думаю, что больше конфликт раздутый. А на самом деле какой может быть конфликт? Есть одна цель и одна задача. Игрок хочет играть на высоком уровне, он хочет в сборную, хочет защищать цвета национальной команды и государства.

Главный тренер хочет дать результат, выставить нужный состав, чтобы ребята играли. Конечно, Малиновский с характером и Петраков с характером. Все большие футболисты всегда с характером. И тем не менее все всегда играют и добиваются больших успехов.

Мой прогноз на матч с Боснией? Сложно сказать. Прогнозы я не делаю. Время покажет. Я думаю, что время сработает в плюс для нас. Надеюсь, что все будет благополучно.