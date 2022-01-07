Защитник «Колоса»: «По «Динамо-2», прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева»
Экс-защитник «Динамо»: «Яремчук всегда выделялся, они с Бущаном старались»
После выступлений за дубль киевлян форвард и голкипер доросли до лидеров сборной Украины
07 января 14:14
Александр Черноморец играет за Динамо-2
Защитник «Колоса» Александр Черноморец вспомнил, как играл с Романом Яремчуком и Георгием Бущаном в «Динамо-2». Ныне форвард и голкипер являются лидерами сборной Украины.
Яремчук всегда выделялся, много забивал. Я не сомневался, что Романа ждет хорошее будущее.
Они с Бущаном старались, много работали, и мне казалось, что их лучшие годы только впереди. Молодцы, что доказали это.
Также Черноморец назвал экс-партнеров по «Динамо-2», которых вспоминает в первую очередь.
Комментарии 0