Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
06:00
Стронгмен. Этап кубка Украины 2019. Никополь

Экс-защитник «Динамо»: «Яремчук всегда выделялся, они с Бущаном старались»

После выступлений за дубль киевлян форвард и голкипер доросли до лидеров сборной Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 14:14
Экс-защитник «Динамо»: «Яремчук всегда выделялся, они с Бущаном старались»
Александр Черноморец играет за Динамо-2

Защитник «Колоса» Александр Черноморец вспомнил, как играл с Романом Яремчуком и Георгием Бущаном в «Динамо-2». Ныне форвард и голкипер являются лидерами сборной Украины.

Яремчук всегда выделялся, много забивал. Я не сомневался, что Романа ждет хорошее будущее.

Они с Бущаном старались, много работали, и мне казалось, что их лучшие годы только впереди. Молодцы, что доказали это.

Также Черноморец назвал экс-партнеров по «Динамо-2», которых вспоминает в первую очередь.

Источник: Футбол 24 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Колос Роман Яремчук Георгий Бущан Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Яремчук: «российская армия устроила геноцид украинского народа»
Яремчук: «российская армия устроила геноцид украинского народа»
Футбол Украинские легионеры
27 марта 17:40
Бущан: «Українці – вільний народ, а росіяни – загнані люди»
Бущан: «Українці – вільний народ, а росіяни – загнані люди»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 марта 20:05
Яремчук: «Я не могу сражаться в Украине, но делаю это на футбольном поле»
Яремчук: «Я не могу сражаться в Украине, но делаю это на футбольном поле»
Футбол Украинские легионеры
16 марта 15:52
Президент «Колоса» передал на нужды Украинской Армии 9 автомобилей
Президент «Колоса» передал на нужды Украинской Армии 9 автомобилей
Футбол Украинская Премьер-лига
07 марта 13:45
«Бенфика» поддержала Яремчука, отдав ему капитанскую повязку. Форвард заплакал
«Бенфика» поддержала Яремчука, отдав ему капитанскую повязку. Форвард заплакал
Футбол В Европе
28 февраля 07:42

Новости: Футбол

Кучер, Ракицкий и Пятов воссоединятся в «Металлисте»
Кучер, Ракицкий и Пятов воссоединятся в «Металлисте»
Первая лига
29 марта 23:05
Красников считает, что вернувшийся из россии Ракицкий станет усилением для сборной Украины
Красников считает, что вернувшийся из россии Ракицкий станет усилением для сборной Украины
Сборная Украины
29 марта 22:18
В дом бывшего игрока «Спартака» под Киевом заехали российские танки
В дом бывшего игрока «Спартака» под Киевом заехали российские танки
Украинская Премьер-лига
29 марта 12:40
Петраков: «Для меня больше не существует такого государства, как россия»
Петраков: «Для меня больше не существует такого государства, как россия»
Сборная Украины
29 марта 12:10
«Не наживайтесь на горе людей, будьте гуманны и вам это вернется в два раза больше». Коваленко обратился к жителям Херсона
«Не наживайтесь на горе людей, будьте гуманны и вам это вернется в два раза больше». Коваленко обратился к жителям Херсона
Украинские легионеры
29 марта 12:04
Первый чемпион в истории Украины прекратил свое существование
Первый чемпион в истории Украины прекратил свое существование
В Украине
29 марта 10:53
Палкин: «Оккупанты разрушают мирные города, убивают их жителей и детей – это катастрофа»
Палкин: «Оккупанты разрушают мирные города, убивают их жителей и детей – это катастрофа»
Украинская Премьер-лига
28 марта 23:05
Ассоциация европейских клубов пожертвовала украинским командам круглую сумму
Ассоциация европейских клубов пожертвовала украинским командам круглую сумму
В мире
28 марта 22:00
Линекер: «путину не под силу взять Украину, поэтому он приказывает похищать украинцев»
Линекер: «путину не под силу взять Украину, поэтому он приказывает похищать украинцев»
Премьер-Лига (Англия)
28 марта 21:40
Все новости

Популярные новости

А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 16:46
17
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 09:00
1
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 10:00
2
Украинец Шмуратко в тренировочной форме и под стоячие овации трибун вышел в произвольную программу чемпионата мира
Украинец Шмуратко в тренировочной форме и под стоячие овации трибун вышел в произвольную программу чемпионата мира
Фигурное катание
25 марта 20:50
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
Италия сенсационно вылетела, а россия обосралась, даже не выходя на поле. Как прошел первый этап стыковых матчей на ЧМ-2022 в Катаре
Италия сенсационно вылетела, а россия обосралась, даже не выходя на поле. Как прошел первый этап стыковых матчей на ЧМ-2022 в Катаре
Футбол Чемпионат мира по футболу
25 марта 10:00
10
Все новости