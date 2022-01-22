Гол Рэшфорда на 93-й минуте спас для МЮ 3 очка в матче с «Вест Хэмом»
Экс-защитник «Ливерпуля» – после матча МЮ – «Вест Хэм»: «Кавани был в офсайде, будет скандал»
У многих есть претензии к голу Рэшфорда
19:14
Фото: Getty Images
Бывший защитник «Ливерпуля» Марк Лоуренсон высказался о голе «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0). Мяч забил Маркус Рэшфорд, который получил передачу от Эдинсона Кавани. Лоуренсон утверждает, что во время передачи Антони Марсьяля на Кавани у последнего был офсайд. Его цитирует ВВС.
«Выглядело так, будто Эдинсон Кавани оказался в офсайде. Это действительно так выглядело. Бьюсь об заклад, что будет скандал.
Мы видели уже столько странных решений от VAR, что никогда не знаешь, что произойдет».
После этой победы в турнирной таблице АПЛ МЮ теперь опережает «Вест Хэм» на 1 очко.
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