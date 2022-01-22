Экс-защитник «Ливерпуля» – после матча МЮ – «Вест Хэм»: «Кавани был в офсайде, будет скандал»

У многих есть претензии к голу Рэшфорда

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Бывший защитник «Ливерпуля» Марк Лоуренсон высказался о голе «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0). Мяч забил Маркус Рэшфорд, который получил передачу от Эдинсона Кавани. Лоуренсон утверждает, что во время передачи Антони Марсьяля на Кавани у последнего был офсайд. Его цитирует ВВС.

«Выглядело так, будто Эдинсон Кавани оказался в офсайде. Это действительно так выглядело. Бьюсь об заклад, что будет скандал. Мы видели уже столько странных решений от VAR, что никогда не знаешь, что произойдет».

После этой победы в турнирной таблице АПЛ МЮ теперь опережает «Вест Хэм» на 1 очко.