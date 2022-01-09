Экс-защитник МЮ: «У нас полузащита уровня зоны вылета сейчас»

Бруну Фернандеш, Фред и Скот Мактоминей / фото - MUFC

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер рассказал BetFed о главной проблеме нынешнего состава команды:

Но проблема заключается в том, что сложно что-либо построить, когда твои игроки или не хотят выкладываться, или просто не в состоянии совершить этот шаг. И мы видели это в матче с «Вулверхэмптоном» (0:1). У МЮ полузащита уровня зоны вылета на данный момент.

Средняя линия очень слабая, и всем об этом известно. С именами все в порядке, но нет самого важного – страсти и храбрости».