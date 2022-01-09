Экс-защитник МЮ: «У нас полузащита уровня зоны вылета сейчас»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер рассказал BetFed о главной проблеме нынешнего состава команды:
«Люди говорили, что видели в Рангнике наставника, поэтому от него мы ожидаем, что он структурирует игру, поможет команде сделать следующий шаг.
Но проблема заключается в том, что сложно что-либо построить, когда твои игроки или не хотят выкладываться, или просто не в состоянии совершить этот шаг. И мы видели это в матче с «Вулверхэмптоном» (0:1). У МЮ полузащита уровня зоны вылета на данный момент.
Средняя линия очень слабая, и всем об этом известно. С именами все в порядке, но нет самого важного – страсти и храбрости».
Особую критику от фанатов и критиков получает экс-хавбек «Шахтера» Фред, но также «на орехи» от болельщиков достается Скотту Мактоминею и Полю Погба.
Ранее сообщалось, что Рангник шокирован плохим физическим состоянием игроков «Манчестер Юнайтед».
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