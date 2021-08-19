Анчелотти хочет купить защитника «Наполи»
Экс-защитник «Ромы» подписал контракт с «Наполи»
Бразилец еще на сезон останется в Серии А
17:21
Жуан Жезус / Фото - eurosportБразильский защитник Жуан Жезус, который находился в статусе свободного агента после ухода из «Ромы», подписал контракт с другим итальянским клубом.
30-летний игрок перебрался в «Наполи». Как сообщает пресс-служба клуба, Жезус подписал с неаполитанцами однолетнее соглашение с опцией продления на один сезон.
Напомним, что Жуан играл за «Рому» на протяжении последних пяти сезонов, сыграв 102 матча, записав в свой актив гол и результативную передачу.
Ранее сообщалось, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить клубную прописку.
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