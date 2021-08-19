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Экс-защитник «Ромы» подписал контракт с «Наполи»

Бразилец еще на сезон останется в Серии А
Футбол Серия А (Италия)
17:21
Экс-защитник «Ромы» подписал контракт с «Наполи»
Жуан Жезус / Фото - eurosport
Бразильский защитник Жуан Жезус, который находился в статусе свободного агента после ухода из «Ромы», подписал контракт с другим итальянским клубом.

30-летний игрок перебрался в «Наполи». Как сообщает пресс-служба клуба, Жезус подписал с неаполитанцами однолетнее соглашение с опцией продления на один сезон.

Напомним, что Жуан играл за «Рому» на протяжении последних пяти сезонов, сыграв 102 матча, записав в свой актив гол и результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить клубную прописку.

Владимир Кириченко
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Наполи Рома (Рим)

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