Экс-защитник «Ромы» подписал контракт с «Наполи»

Бразилец еще на сезон останется в Серии А



Жуан Жезус / Фото - eurosport

Бразильский защитник, который находился в статусе свободного агента после ухода из «Ромы», подписал контракт с другим итальянским клубом.30-летний игрок перебрался в «Наполи». Как сообщаетклуба, Жезус подписал с неаполитанцами однолетнее соглашение с опцией продления на один сезон.Напомним, что Жуан играл за «Рому» на протяжении последних пяти сезонов, сыграв 102 матча, записав в свой актив гол и результативную передачу.Ранее сообщалось, что защитник «Наполи»