Экс-хавбек «Шерифа» назвал человека, благодаря которому оказался в «Ингульце»
Экс-защитник «Руха» подпишет контракт с «Ингульцом»
Бразильский футболист сменит Беларусь на Украину
Жоао Вильям / Фото - Instagram
Защитник Жоао Вильям станет игроком «Ингульца». Бразилец уже принял предложение украинского клуба.
Последним клубом игрока был брестский «Рух». В Беларуси он забил мяч и оформил ассист в 30 матчах.
Вильям присоединится к команде Сергея Лавриненко перед первым сбором. Ожидается, что контракт будет подписан 10 января.
Ранее бывший полузащитник «Шерифа» Андрей Близниченко перебрался в «Ингулец».
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