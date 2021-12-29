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Экс-защитник «Руха» подпишет контракт с «Ингульцом»

Бразильский футболист сменит Беларусь на Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
19:40
Экс-защитник «Руха» подпишет контракт с «Ингульцом»
Жоао Вильям / Фото - Instagram

Защитник Жоао Вильям станет игроком «Ингульца». Бразилец уже принял предложение украинского клуба.

Последним клубом игрока был брестский «Рух». В Беларуси он забил мяч и оформил ассист в 30 матчах.

Вильям присоединится к команде Сергея Лавриненко перед первым сбором. Ожидается, что контракт будет подписан 10 января.

Ранее бывший полузащитник «Шерифа» Андрей Близниченко перебрался в «Ингулец».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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