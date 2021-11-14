Экс-защитник сборной Украины дал оптимистичный прогноз на исход борьбы в группе Украины

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Бывший защитник сборной Украины Григорий Ярмаш считает, что «сине-желтые» победят Боснию и герцеговину, а Франция – Финляндию со счетом 2:0 в заключительным матчах отбора на чемпионат мира-2022.

А что касается игры в Зенице, то сборная Украины должна качественно выполнить свою работу. Уверен, что «сине-желтым» это по силам, учитывая то, как коллектив выглядел в поединке против болгар.

Да, бывает, что против немотивированного соперника намного сложнее. Тем не менее, у Александра Петракова в распоряжении очень сильные футболисты. Очень надеюсь, что 16 ноября ближе к полуночи мы будем уже думать о мартовских матчах плей-офф.