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Экс-защитник сборной Украины дал оптимистичный прогноз на исход борьбы в группе Украины

Эксперт считает, что «сине-желтые» пробьются в плей-офф отбора на чемпионат мира
Футбол Сборная Украины
14 ноября 22:42
Экс-защитник сборной Украины дал оптимистичный прогноз на исход борьбы в группе Украины
Фото - Zimbio

Бывший защитник сборной Украины Григорий Ярмаш считает, что «сине-желтые» победят Боснию и герцеговину, а Франция – Финляндию со счетом 2:0 в заключительным матчах отбора на чемпионат мира-2022.

У сборной Финляндии соперник намного сильнее, чем у украинцев. У команды Дидье Дешама два равноценных состава, и я не думаю, что те футболисты, которые выйдут на поле в Хельсинки, будут отбывать номер. Класс французских игроков на порядок выше, чем у финнов, поэтому, считаю, что гости будут ближе к победе.

А что касается игры в Зенице, то сборная Украины должна качественно выполнить свою работу. Уверен, что «сине-желтым» это по силам, учитывая то, как коллектив выглядел в поединке против болгар.

Да, бывает, что против немотивированного соперника намного сложнее. Тем не менее, у Александра Петракова в распоряжении очень сильные футболисты. Очень надеюсь, что 16 ноября ближе к полуночи мы будем уже думать о мартовских матчах плей-офф.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить 16 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Боснии и Герцеговины (футбол) сборная Франции (футбол) сборная Финляндии (футбол)

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