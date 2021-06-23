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Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»

Пока нельзя на 100% утверждать, что «сине-желтым» достанется именно этот соперник
Футбол Сборная Украины
23 июня 23:15
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Фото - УАФ

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал выход «сине-желтых» в плей-офф Евро-2020.

Конечно, после игры с Австрией было много разочарований. Но благодаря сборным Испании и Швеции мы остались на Евро и продолжаем борьбу.

Предстоящая встреча со Швецией в плей-офф, это шанс для Украины исправиться, опыт. Хочется, чтобы наша команда использовала шанс, который им дали испанцы и те же шведы, против которых мы сыграем в Глазго.

Сборная Швеции украинцам по зубам. Думаю, эту команду можно обыгрывать. Мне кажется, тогда там будет близко и четвертьфинал, а потом может и полуфинал.

Звезды и футбольное счастье сложились так, что Украина осталась на Евро. Хочется, чтобы ребята оценили этот шанс и дорожили им.

Атмосфера на том же матче с австрийцами в Бухаресте была такой, что не соответствовала игре нашей команды. Хочется, чтобы лидеры сборной выходили на поле с большим желанием представлять нашу страну.

Конечно, эта страница уже перевернута и теперь пришло время сделать выводы. Футболистам хватит собирать вещи домой. Надо оставаться там на Евро как можно дольше.

Пока нельзя на 100% утверждать, что в 1/8 финала Украина сыграет со Швецией. Это определился в матчах группы F.

Онлайн-трансляция Португалия – Франция | Онлайн-трансляция Германия – Венгрия

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Владимир Езерский сборная Швеции (футбол)

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