Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал выход «сине-желтых» в плей-офф Евро-2020.
Конечно, после игры с Австрией было много разочарований. Но благодаря сборным Испании и Швеции мы остались на Евро и продолжаем борьбу.
Предстоящая встреча со Швецией в плей-офф, это шанс для Украины исправиться, опыт. Хочется, чтобы наша команда использовала шанс, который им дали испанцы и те же шведы, против которых мы сыграем в Глазго.
Сборная Швеции украинцам по зубам. Думаю, эту команду можно обыгрывать. Мне кажется, тогда там будет близко и четвертьфинал, а потом может и полуфинал.
Звезды и футбольное счастье сложились так, что Украина осталась на Евро. Хочется, чтобы ребята оценили этот шанс и дорожили им.
Атмосфера на том же матче с австрийцами в Бухаресте была такой, что не соответствовала игре нашей команды. Хочется, чтобы лидеры сборной выходили на поле с большим желанием представлять нашу страну.
Конечно, эта страница уже перевернута и теперь пришло время сделать выводы. Футболистам хватит собирать вещи домой. Надо оставаться там на Евро как можно дольше.
Пока нельзя на 100% утверждать, что в 1/8 финала Украина сыграет со Швецией. Это определился в матчах группы F.
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