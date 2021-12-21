Экс-защитник сборной Украины назвал команду, с которой «сине-желтым» предстоит сыграть за путевку на чемпионат мира

До финальной встречи украинцам еще нужно пройти Шотландию

Фото: пресс-служба UEFA

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Свидерский поделился мнением о предстоящих стыках чемпионата мира-2022:



До старта Лиги наций нужно преодолеть барьер стыковых матчей на чемпионат мира. В той же Шотландии будет очень сложно?

Конечно. В плей-офф нет соперников, о котором можно сказать, что он заведомый аутсайдер. Сенсация может случиться в одной игре, максимум в двух. Пройти отборочный турнир и пробиться в стыковые поединки очень непросто при нынешней конкуренции в футболе. Той же Италии и Португалии также нужно пройти этот путь, и кто-то из них не поедет на чемпионат мира. В Шотландии будет настоящий бой.

В другой паре встретятся Уэльс – Австрия. Кто здесь фаворит?

Считаю, что Уэльс. Команды приблизительно одного уровня, но самое большое преимущество британцев, это домашнее поле и поддержка трибун.

При оптимистических раскладах, в финальной встрече нашей пульки будет пара Уэльс – Украина?

По крайней мере, очень бы этого хотелось.

Вы увидели что-то новое в игре сборной Украины, после того, как ее возглавил Александр Петраков?

Существенных изменений я не увидел. Почерк тот, который был и при Андрее Шевченко. Вот только мне показалось, что команда стала менее дисциплинированной. Раньше была более строгая игра в обороне. Но это не говорит о каких-то просчетах нынешнего тренерского штаба, ведь Александр Петраков находится у руля сборной не полных четыре месяца. При этом сборная Украины слабее не стала. Тем более что до мартовских матчей еще есть время. Верю, что наша главная команда страны к матчам плей-офф ЧМ-2022 подойдет в наилучшем состоянии.

Март месяц не самый лучший для сборной Украины…

Те ребята, которые выступают в европейских чемпионатах будут в полной боевой готовности, футболистам из УПЛ будет посложнее. Тем не менее, я не думаю, что это как-то существенно может повлиять на потенциал нашей команды.

Напомним, что с Шотландией Украина сыграет не только в рамках отбора ЧМ-2022, но и в квартете Лиги наций-2022/23.